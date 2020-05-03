شكرا لقرائتكم بشرط دفعة واحدة..بوطيب يطالب الزمالك بـ 2 مليون دولار لإنهاء أزمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مسئولي فريقه بالحصول على 2 مليون دولار لإنهاء الأزمة الحالية بشرط أن تسدد على دفعة واحدة وهو ما رفضه النادي، وعرض على اللاعب الحصول على مليون دولار على دفعتين وهو ما رفضه بوطيب.

وبحسب صحيفة "هسبورت" المغربية، فإن بوطيب طالب خلال شكواه للفيفا ضد الزمالك بالحصول 2 مليون دولار وهو الأمر الذي رفضه النادي الأبيض موضحة أن محمد عزيز وكيل أعمال بوطيب تواصل مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة من أجل إنهاء هذه الأزمة بالطرق الودية.

وأكد وكيل اللاعب أن موكله يرغب في إنهاء الأزمة وديًا لكن مقابل شرطين وهما الحصول على 2 مليون دولار، والشرط الثاني أن يستلم المبلغ دفعة واحدة وأوضحت الصحيفة المغربية، أن إدارة الزمالك عرضت على اللاعب الحصول على مليون دولار على دفعتين وهو الأمر الذي رفضه بوطيب ووكيله.

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وكان نادي الزمالك تعاقد مع بوطيب في يناير قبل الماضي قادمًا من فريق مالاتيا سبور التركي في صفقة قدرت بأربعة ملايين ونصف المليون يورو إلا أن المهاجم المغربي الدولي لم يقدم المستوى المطلوب.

جدير بالذكر أن إدارة الزمالك قررت الاستغناء عن بوطيب بعدما قامت بفسخ التعاقد من طرف واحد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.