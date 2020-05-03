شكرا لقرائتكم أسامة عرابى: مباريات الاعتزال ما ينفعش تكون لأى حد في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أسامة عرابى نجم الأهلى إدارة القلعة الحمراء بوضع معايير محددة للاعبين الذى ينظم لهم مباريات الاعتزال.

قال عرابى في تصريحات تلفزيونية لبرناج جمهور الثالثة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق :" لا بد أن هناك معايير للاعبين الذين تنظم لهم مباريات اعتزال في الأهلى على سبيل المثال أن يكون خدم على الأقل 10 سنوات".

تابع نجم الأهلى الأسبق:" ما ينفعش واحد قضى عمره كله في الاحتراف ولعب سنتين بس يتعمله مباراة اعتزال لا بد أن يكون أثر في عدد كبير من المباريات ولم يخترف كثيرا".