شكرا لقرائتكم أسامة عرابى: مباريات الاعتزال ما ينفعش تكون لأى حد في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب أسامة عرابى نجم الأهلى إدارة القلعة الحمراء بوضع معايير محددة للاعبين الذى ينظم لهم مباريات الاعتزال.
قال عرابى في تصريحات تلفزيونية لبرناج جمهور الثالثة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق :" لا بد أن هناك معايير للاعبين الذين تنظم لهم مباريات اعتزال في الأهلى على سبيل المثال أن يكون خدم على الأقل 10 سنوات".
تابع نجم الأهلى الأسبق:" ما ينفعش واحد قضى عمره كله في الاحتراف ولعب سنتين بس يتعمله مباراة اعتزال لا بد أن يكون أثر في عدد كبير من المباريات ولم يخترف كثيرا".
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة عرابى: مباريات الاعتزال ما ينفعش تكون لأى حد في الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.