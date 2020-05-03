شكرا لقرائتكم خبر عن يامن بن ذكري: معلول أفضل محترف فى مصر وكنت بعمل حساب فلافيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التونسى يامن بن ذكري، مدافع الزمالك الأسبق، أن الإصابة كانت السبب فى عدم استكمال مسيرته مع الزمالك.

وقال المدافع الدولى التونسى السابق فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2: بدايتى مع الزمالك لم تكن موفقة بسبب تغيير طريقة اللعب، لانه كان يشارك فى تونس بطريقة 4/4/2 وكانت لم تطبق فى مصر وقت احترافه.

وعن أفضل محترف فى الدورى المصرى، أكد بن ذكري، أن مواطنه على معلول ظهير أيسر الأهلى هو أفضل محترف فى الدورى المصرى الموسم الحالى، مضيفا أن عبد الواحد السيد حارس الزمالك الأسبق هو أقرب الأصدقاء له منذ أن شاركا معا فى الزمالك، كما أكد بن ذكرين أن فلافيو هو المهاجم الأصعب فى مسيرته قائلا: كنت بعمله حساب.

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من جانبه، أكد الإعلامى إبراهيم فايق، أن صراع الأندية على عودة الدورى أو إلغاءه فى الموسم الحالى بسبب فيروس كورونا، يعتبر صراع وهمى لأن اتحاد الكرة والأندية ليسوا أصحاب القرار.

وقال إبراهيم فايق: إن الأندية التى ترغب فى إلغاء الدورى تنقسم لفئتين الأولى لأنها تعانى من شبح الهبوط وترغب فى الإلغاء للهروب من الهبوط، والفئة الثانية أندية ترغب فى إلغاء الدورى لعدم سداد باقى مستحقات لاعبيها.

فيما أعلن النادى الأهلى عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي، إذ يرى ضرورة العمل على استكمال الموسم الكروى ٢٠١٩/٢٠٢٠ فى التوقيت الذى تحدده مؤسسات الدولة وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم فى تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.. جاء ذلك بعدما قام محمود الخطيب رئيس النادى بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الادارة اليوم.