شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: عمرى ما كنت أهلاوى.. ورفضت تعيين إيهاب جلال مدربا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فاروق جعفر، نجم نادى الزمالك السابق، أنه لم يكن أهلاويا يوما ما، مشيرا إلى أنه يلعب فى القلعة البيضاء منذ أن كان عمره 11 عاما، رافضا نغمة انتمائه للأهلى التى تتردد من حين لآخر.

وقال جعفر فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن لاعبى الزمالك على مدار التاريخ دفعوا ثمن المنافسة فيما بينهم وليس مع لاعبى الأندية الأخرى، قائلا: "كان هدفنا مين هيكون أفضل واحد فى الزمالك مش مين أفضل لاعب فى الدورى أو فى مصر".

وأضاف جعفر أنه كان يرفض بشدة قرار تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك، لأنه غير مؤهل لقيادة فريق جماهيرى كبير بحجم المارد الأبيض.

فيما أكد الإعلامى سيف زاهر، أن لاعبى نادى الزمالك وافقوا فيما بينهم على تخفيض عقودهم خلال الفترة الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أن جروب "واتس آب" الذى يتواجد عليه جميع اللاعبين شهد موافقة جميع اللاعبين على تخفيض الرواتب، وأبلغ اللاعبون إدارة الفريق بهذا الأمر.

فى السياق ذاته، قال سيف زاهر، خلال برنامجه بقناة أون تايم سبورت، إن عمر جابر لاعب بيراميدز اقترب بقوة من نادى الزمالك فى الموسم المقبل بعدما وافق على تخفيض راتبه ليحصل على 12 مليونا فى الموسم الواحد رغم أنه كان يحصل على أكثر من 20 مليونا فى السنة الواحدة فى بيراميدز، لكنه سيكون ضمن لاعبى الفئة الأولى فى الزمالك.

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على صعيد مغاير، استبعد مسئولو نادي الزمالك فكرة ضم مدافع أجنبي في الصيف المقبل في ظل إمكانية صدور قرار من اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الموسم المقبل.

وجاء تفكير مسئولو الزمالك في الاستفادة من مكان اللاعب الأجنبي في قائمة الفريق للموسم المقبل، في ضم مهاجم او صانع العاب خاصة في ظل احتمال رحيل أيا من اشرف بن شرقي او فرجاني ساسي في الصيف المقبل في حالة تلقيهما عروضا احتراف قوية.

ينتظر مسؤولو الزمالك، عودة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، من بلاده، حين استئناف رحلات الطيران المعلقة لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل الحديث مع اللاعب حول تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

يأتى قرار الزمالك فى ظل الرغبة المتبادلة بين مسئولى الأبيض وساسى حول استمراره فى القلعة البيضاء، بعد استبعاد رحيله عن الفريق فى فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض منذ ضمه من صفوف النصر السعودى، حيث يتبقى فى عقده موسم مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالى، المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المنتظر، أن يفتح مسؤولى الزمالك باب استمرار فرجانى ساسى وتجديد التعاقد معه حين عودته من تونس، بعد جس نبضه أكثر من مرة وتأكيده حول رغبته فى مواصلة مشواره بالقميص الأبيض حيث يعد هذا الموسم هو الثانى له داخل القلعة البيضاء بعد ضمه الموسم الماضى من النصر السعودى، ليصبح أحد الركائز الأساسية بالفريق الأبيض.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.