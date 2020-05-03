شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد ذكرى الفوز على الزمالك بثنائية فى دورى الأبطال 2005.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي، على "فيس بوك"، ذكريات فوز الفريق الكروى الأول على الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا موسم 2005.

وقالت صفحة الأهلى: "في أمسية كروية رمضانية زينت ليالي القاهرة الساحرة، التقى الأهلي والزمالك في قمة كروية ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا وتحديدا مباراة إياب نصف نهائي البطولة".

دخل الأهلي كعادته واثقا من تحقيق الفوز، لتأكيد تأهله إلى نهائي البطولة تحت قيادة الداهية البرتغالي مانويل جوزيه.

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بينما دخل المنافس التقليدي بمعنويات مرتفعة يراوده حلم التأهل بعد خسارته ذهابًا بهدفين مقابل هدف فقط النتيجة التي كانت سببا لصرف مكافأت إجادة.

مضت أحداث الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي، ورغم أنها نتيجة تمنح الأهلي بطاقة التأهل إلا أنها لم تكن لترضي كبرياء الأهلاوية، في شوط المباراة الثاني تقمص محمد بركات شخصية بابا نويل الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة وخلف الشاشات ونجح في تسجيل الهدفين الأول والثاني.

وتنتهي المباراة بفوز معتاد بهدفين دون رد لملك أفريقيا وفارسها الأوحد مواصلاً مشواره في البطولة ويكتفي المنافس بمكافأة الإجادة".