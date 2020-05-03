شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد حجازى يخوض تدريباته فى المنزل.. ونجله يقوم بدور المشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى، تدريباته خلال فترة الحجر المنزلى بسبب توقف جميع الدوريات والأنشطة الرياضية فى العالم أجمع نظرً لتفشى فيرس كورونا.

ونشر حجازى عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، لقطات من التدريبات التى يخوضها فى حديقة منزله، والتى تشمل جانب بدنى بالجرى والقفز، وأخرى تدريبات بالكرة، وقام نجل حجازى بدورالمشجع، حيث ظل يهتف باسم والده من أجل تحفيزه خلال خوض التدريبات.

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وأبلغ أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى ونادى ويست بروميتش مسئولى الأهلى أنه لن يلعب فى مصر لغير القلعة الحمراء، موضحاً أنه يُفضّل البقاء فى تجربته الخارجية بأوربا سواء مع وست بروميتش أو مع أى ناد آخر فى أوروبا يُحقق معه طموحاته الاحترافية وإذا قرر العودة سيكون للأهلي وليس لأى ناد آخر.

وحاول الأهلى ضم حجازى خلال الموسم المقبل، حيث تحدث معه مسئولو القلعة الحمراء، وقدموا له عرضاً جيداً لكن حجازى أكد أنه يرغب فى البقاء بأوروبا، وإذا ما أراد العودة لمصر سيلعب للأهلى نافياً رغبته فى اللعب لأى نادً آخر سواء كان بيراميدز أو غيره.