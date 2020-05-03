شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم.. باسم مرسى: الزمالك "موقفشي معايا" والأهلى يستحق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 5/ 2/ 2020 العديد من التصريحات الهامة، وجاء أبرزها تصريح باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالى، والذى أكد خاله أحقية الأهلي فى التتويج بلقب الدورى فى حال إلغاء المسابقة.

يرى باسم مرىسي أن الأهلي يستحق التتويج ببطولة الدوري حال عدم استكمال الموسم الحالي جراء جائحة كورون،ا بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه حالياً.

وأكد باسم مرسي أن الأهلي قدم موسم جيد وهو حامل اللقب في الموسم الماضي والفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني كبير للغاية لذا فهو الأحق بالتتويج بالدوري لو تم إلغاء المسابقة حالياً ، موضحاً أن نفس الامر ينطبق على نادي ليفربول الانجليزي الذى يضم بين صفوف النجم المصري محمد صلاح فلو تم إلغاء الموسم في إنجليزي لابد أن يتوج ليفربول بالدوري الانجليزي بسبب فارق النقاط الكبير بين الليفر وأقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي.

وقال مهاجم الزمالك السابق والأنتاج الحالي أنه شعر بحالة من الغضب والحزن لعدم مساندة نادي الزمالك في الموسم الرابع له مع الفريق الذى لم يكن موفق فيه نتيجة الأصابة التى حرمته من المشاركة كثيراً في المباريات.

وتابع باسم مرسي في تصريحات لبرنامج "أقر وأعتر ف" مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت : قدمت ثلاثة مواسم رائعة مع الزمالك ..سجلت فيها 50 هدفاُ وكنت أسير بشكل جيد للغاية وفي الموسم الرابع تعرضت للأصابة في رباط الركبة ثلاث مرات مُتتالية وهذا أبعدني بالطبع عن المباريات وكنت أنتظر من الزمالك مساندتي وعدم التفريط فيا بسهولة.

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وأستطرد مهاجم الأنتاح الحربي ، قائلاً: هناك لاعب رحل من الزمالك لأحدى دوريات الخليج على سبيل الإعارة ولم يلعب موسماً في الإعارة وعاد للأبيض وشارك مع الفريق وهذا ما أغضبني فلماذا لم يُساندني مثلما فعل مع هذا اللاعب؟

وأكد باسم أنه طلب من مسئولي الزمالك الرحيل لليونان على سبيل الإعارة بعدما وجد أنه غير مرغوب فيه داخل الفريق لكن تجربة الإعارة باليونان لم تكن موفقة بسبب عدم إنتظامها ربما بسبب إجراءات التجنيد رغم بدايته الجيدة مع ناديه اليوناني الذى رحل له من الزمالك.

وأوضح مهاجم الزمالك أنه يتمنى إستعادة مستواه حالياً مع الإنتاج من أجل العودة لمنتخب مصر وإذا كانت هناك رغبة من الزمالك فليس لديه مانع من العودة للأبيض لكن هذا سيكون صعباً لعدم رغبة أحد مسئولي جهاز الكرة في الزمالك عودته للفريق مرة أخرى.

وشدد باسم مرسي على أنه لم يُقصّر في حق نفسه حينما كان لاعباً في الزمالك ولم يكن يهتم بالسويشيال ميديا ، مُعلقاً: " كنت أحافظ دائماً على مستوايا ولياقتي وقد لا يعلم الكثيرون أنني تعاقدت مع أحد المدربين بشكل خاص للتدريب لديه مقابل 120 ألف جنيه سنوياً للحفاظ على لياقتي .