محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت 2 مايو 2020.
مدافع الزمالك السابق يكشف عن الثلاثي الذي كان يخشاه في مواجهة الأهلي
أسامة عرابي: الأهلي لا يستحق لقب الدوري في حالة إلغاء المسابقة
اتحاد الكرة: سنطالب كاف بتأجيل الرد على خطابهم
وزير الرياضة: ملف عودة الدوري مطروح على طاولة مجلس الوزراء
تونس تقترح استكمال جميع مباريات الدوري في ملاعب العاصمة
"2 مليون دولار".. بوطيب يحدد شروطه لإنهاء أزمته مع الزمالك
بعد تقرير سكاي.. رامي عباس يدافع عن صلاح بـ5 تغريدات
رسميا.. الأهلي يعلن موقفه من استئناف الدوري في 6 نقاط
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت..الأهلي يعلن موقفه من استئناف الدوري.. ورامي عباس يدافع عن صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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