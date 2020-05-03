مدافع الزمالك السابق يكشف عن الثلاثي الذي كان يخشاه في مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد التونسى يامن بن ذكرى، لاعب الزمالك السابق، أنه سعيد بتجربته مع الفريق الأبيض، لافتا أن كاجودا هو من طلب ضمه، لكن علاقته كانت جيدة مع هنري ميشيل ومحمود سعد.

وقال بن ذكرى في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" التأقم مع فريق الزمالك لم يكن سهل بسبب طريقة اللعب التي كنت اتبعها قبل قدومي إلى مصر".

وأضاف:" الاصابة كات فارقة في علاقتي مع الزمالك، بعدما تعرضت لقطع في الرباط الخارجي للغضروف وكانت فترة صعبة للغاية".

وتابع:" أكثر لاعب وقف بجواري هو عبد الواحد السيد خلال فترة اصابتي مع الزمالك، فكان يصطحنبي بسيارته يوميا إلى الطبيب".

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وأوضح، أن ما صرح به رود كرول مدرب الزمالك في وقت سابق، بأنه مدافع جيد لكن يعيبه البطء ساهم في عودته لمنتخب تونس والاحتراف بالدوري الفرنسي.

وأشار إلى أن ما قاله كرول في وقت سابق اعطاه شحنه كبيرة من الحماس كانت سببا في تقديم افضل ما لديه ليعود إلى منتخب تونس ويخوض تجربة احتراف في فرنسا.

وعن مواجهات الزمالك أمام الأهلي، أكد أنا لعب مع العديد من نجوم الزمالك في تلك الفترة، لافتا أنه كان يعمل حساب لفلافيو لاعب الأهلي وأيضا محمد أبو تريكة وعماد متعب خلال مباريات القمة.

وأتم بن ذكرى تصريحاته:" علي معلول من احسن اللاعبين الذين اتوا إلى مصر مؤخرا، وأيضا فرجاني ساسي فهو لاعب قادر يعطي الكثير مع الزمالك ويصنع الفارق".