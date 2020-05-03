وزير الرياضة: ملف عودة الدوري مطروح على طاولة مجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ما يثار حول التجديد للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ليس له أساس من الصحة.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" اللجنة الحالية التي تدير اتحاد الكرة هي معينة، ومدة عملها تنتهي مع انتهاء المدة المحددة لها، وبعدها بجب ان تجرى انتخابات.

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وأضاف:" ليس هناك نية للتجديد للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لعام اخر بعد انتهاء عملها، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هو المنوط به هذا الأمر.

وعن عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، أوضح وزير الرياضة، أن ملف عودة النشاط مطروح على طاولة مجلس الوزراء للنقاش واصدار القرار الانسب.

وأشار إلى أنه اجتمع عمرو الجناني لبحث سيناريو عودة النشاط لكن الأمر يحتاج لموافقة من مجلس الوزراء بعد الاطلاع على كافة الأمور الخاصة بالصحة.