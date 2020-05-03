عمرو جمال يكشف سر ارتداء الرقم 9

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

رغم أنه مُهاجم إلا أنه لم يُقرر في البداية ارتداء الرقم 9 ـ كما عُرف عن أصحاب هذا المركز في مصر ـ بل ارتدى في البداية الرقم 17 الذي كان يجده مميزًا.

عمر جمال، لاعب الأهلي المُعار لطلائع الجيش يروي الخليج 365 سر ارتداءه الرقم 9 ضمن حلقات سلسلة #سر_الرقم التي تُنشر تباعًا على موقع الخليج 365.

عُرف الغزال ـ كما تُلقبه جماهير ناديه ـ بالرقم 17 عند مشاركته مع صفوف الأهلي؛ حيث برز في وقت كان الفريق يضم مهاجمًا مخضرمًا مثل اللاعب المعتزل عماد متعب.

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عمر الذي كان يُحرج عند مشاركته أساسيًا على حساب عماد متعب لم يُفكر في الرقم 9 ـ الذي كان يرتديه القناص كما كان يُلقب ـ لكون الرقم محجوزًا للاعب هداف ولحبه الرقم 17.

ولكن كانت المفاجأة عندما أخبره متعب أنه قرر ارتداء الرقم 10 وأنه يترك له الرقم 9:"وافقت طبعًا.. الرقم 17 كان مميز ليا وشهد انطلاقتي ولكن مقدرش أقول لأ".

ومنذ هذه اللحظة ويرتدي عمرو جمال الرقم 9 بأي نادِ ينتقل له:"وشه حلو عليا ومميز جبت أجوان مميزة ومهمة مثل هدفي في المصري بنهائي الكأس".