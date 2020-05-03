"2 مليون دولار".. بوطيب يحدد شروطه لإنهاء أزمته مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت تقارير صحفية مغربية، اليوم السبت، إن مهاجم الزمالك السابق خالد بوطيب حدد شرطين لإنهاء أزمته مع القلعة البيضاء.

وبحسب صحيفة "هسبورت" المغربية، فإن بوطيب طالب خلال شكواه للفيفا ضد الزمالك بالحصول على ثلاثة ملايين يورو وهو الأمر الذي رفضه النادي الأبيض.

وكشفت الصحيفة المغربية، أن محمد عزيز وكيل أعمال بوطيب تواصل مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة من أجل إنهاء هذه الأزمة بالطرق الودية.

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وأكد وكيل اللاعب أن موكله يرغب في إنهاء الأزمة وديًا لكن مقابل شرطين وهما الحصول على 2 مليون دولار، والشرط الثاني أن يستلم المبلغ دفعة واحدة.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن إدارة الزمالك عرضت على اللاعب الحصول على مليون دولار على دفعتين وهو الأمر الذي رفضه بوطيب ووكيله.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع بوطيب في يناير قبل الماضي قادمًا من فريق مالاتيا سبور التركي في صفقة قدرت بأربعة ملايين ونصف المليون يورو إلا أن المهاجم المغربي الدولي لم يقدم المستوى المطلوب.

جدير بالذكر أن إدارة الزمالك قررت الاستغناء عن بوطيب بعدما قامت بفسخ التعاقد من طرف واحد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.