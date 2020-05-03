بـ"إيموجي".. صلاح يسخر من تقرير سكاي سبورتس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

رد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على تقرير نشرته شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، كان عنوانه "محمد صلاح.. الحفاظ عليه أم بيعه؟".

ونشر الحساب الرسمي لسكاي سبورتس التقرير عبر موقعه إنستجرام للتواصل الإجتماعي، مع توضيح جاء نصه: "نبحث سبب تغيير دور المصري.. مما يعني أن ليفربول قد يحتاج للبحث عن مهاجم جديد".

التقرير الذي نشرته الشبكة الإنجليزية، تناول أداء محمد صلاح في الفترة الماضية التي سبقت التوقف الطويل الحالي بسبب فيروس كورونا.

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ورد صلاح على التقرير مكتفيًا بنشر ثلاثة تعبيرات مصورة ضاحكة "إيموجي".

ورد رامي عباس محامي محمد صلاح على التقرير بنشر عدد من التغريدات عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، أوضح خلالها عدة أرقام وإحصائيات تخص اللاعب منذ انتقاله لليفربول. (طالع التفاصيل)