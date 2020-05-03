بعد تقرير سكاي.. رامي عباس يدافع عن صلاح بـ5 تغريدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد رامي عباس، محامي الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" عن اللاعب، مؤكدا أنه هداف الفريق منذ انضمامه للريدز رغم كونه جناح وليس مهاجم صريح.

وكانت شبكة "سكاي" سلطت الضوء على عوامل معينة تظهر أنه يجب على ليفربول التخلي عن محمد صلاح لإفساح المجال أمام لاعبين آخرين مثل تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، وهو ما سخر منه النجم المصري. (طالع التفاصيل)

وكتب المحامي الكولومبي في تغريدات مختلفة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": في موسم 2017/2018 كان محمد صلاح هداف الفريق في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "في موسم 2018/2019 كان محمد صلاح هداف الفريق في كل من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".

وأكمل: "هذا الموسم، صلاح هو هداف الفريق في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".

وتابع: "منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، لم يفقد محمد صلاح أي حذاء ذهبي".

وأتم رامي عباس قائلا: "كل هذا وهو ليس مهاجم صريح".