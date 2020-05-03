رئيس فياريال يُداعب نجم وسط برشلونة “إيفان راكيتيتش”

داعب رئيس نادي فياريال الإسباني “فرناندو رويج” نجم وسط برشلونة “إيفان راكيتيتش” بالترحيب به في الغواصات الصفراء، أثناء حديث خص به إذاعة كادينا كوبي.

ويبحث صاحب الـ 32 عامًا عن ناد جديد يضمن له المشاركة بصفة مستمرة، حيث سينتهي عقده مع برشلونة مطلع يوليو 2021.

وشارك راكيتيتش في 21 مباراة هذا الموسم بمسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا”، 10 مباريات منهم كأساسي، و11 كبديل.

وقال فرناندو رويج “إذا أراد أن يأتي راكيتيتش لفياريال في الموسم المقبل فنحن نرحب به، أحب راكيتيتش كلاعب، لكن قبل التفكير في الصفقات الجديدة يتعين علينا إنهاء الموسم الجاري، ولا أعتقد أن هناك أي فريق لا يريد استئناف النشاط”.

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وأكد رئيس فياريال بأن الإدارة الطبية لفريقه ستجري اختبارات سريعة كل أسبوعين أو ثلاثة على جميع اللاعبين بعد العودة للتجمع.

ويعاني وسط ملعب فياريال من غياب أسطورة الفريق “برونو سوريانو” منذ عامين بسبب الإصابة، كما ترك نجمه الجديد “فورناليس” يرحل إلى وست هام يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي، ويحتاج لإبرام صفقة من عيار ثقيل لتقوية خط الوسط.

ويحتل فياريال المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، ويحتاج لاستئناف الموسم لمواصلة المنافسة أمام فالنسيا وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وخيتافي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتفشى فيروس كورونا في إقليم فالنسيا، التابع له نادي فياريال، وذلك بعد عودة بعثة نادي فالنسيا من إيطاليا نهاية شهر فبراير الماضي، بعد خسارة الفريق أمام أتالانتا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.