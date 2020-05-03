بقرار وزاري..بنفيكا يستعيد آماله في الدوري البرتغالي

استعاد بنفيكا آماله في استئناف منافسات الدوري البرتغالي مع حلول نهاية شهر مايو الجاري، وفق قرار وزاري من رئيس الوزراء “أنطونيو كوستا”.

ويحتل بنفيكا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة بفارق نقطة من بورتو المتصدر، وكان يخشى من إلغاء الموسم وضياع اللقب كما حدث لمارسيليا في الدوري الفرنسي أو أثلتيك جينت في الدوري البلجيكي أو ألكمار في الدوري الهولندي، حيث فقدوا جميعًا فرصة مواصلة المنافسة على اللقب بعد إلغاء دورياتهم.

وشدد رئيس الوزراء البرتغالي على أهمية استئناف الدوري البرتغالي للمحترفين “الدرجة الأولى فقط”، على أن تنطلق المباريات من جديد في نهاية شهر مايو الجاري، مستشهدًا بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا أقل من جميع البلدان المُحيطة “إسبانيا وفرنسا وإيطاليا”.

وقال كوستا “عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا 25 ألفًا، لكن معدل الوفيات ليس مُرتفعًا كما في البلدان المجاورة. سيتم استئناف دوري المحترفين فقط دون حضور جمهور، ونهائي كأس البرتغال سيقام كذلك خلف الأبواب المغلقة من دون جمهور، لكن لم يتم التوصل بعد لتاريخ محدد لتلك المباراة”.

وواصل “كل شيء مرتبط بموافقة السلطات الصحية في البرتغال، ومتوقف على بروتوكول الدوري واختيار ملاعب تتطابق المعايير الصحية”.

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وتستأنف أندية الدوري البرتغالي بقيادة بورتو وبنفيكا التدريبات بعد غد الاثنين الموافق 4-5-2020، تحت تدابير وقائية مشددة تمهيدًا لاستئناف الموسم.

البرتغال ليست الأولى

البرتغال ليست أول دولة تُعلن تحضيرها لاستئناف الموسم الكروي الحالي، حيث أعلنت دول “سويسرا والدنمارك والسويد والتشيك” استئنافهم للنشاط الرياضي خلال الأسبوعين القادمين.

وسمحت الحكومة الإسبانية بعودة الرياضيين المحترفين إلى التداريب مرة أخرى، لكن بشكل فردي، تمهيدًا لاستئناف مسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا” من جديد.

وفي الوقت الذي ظهرت علامات إيجابية في تلك البلدان، قررت فرنسا بقرار وزاري إلغاء موسم 2020/2019 وتتويج باريس سان جيرمان بلقب البطولة، ومنح مارسيليا ورقة الصعود المباشر إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، على أن يخوض رين مرحلة خروج المغلوب في دوري الأبطال.