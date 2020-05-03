الحكومة السعودية تُجبر مدرب الهلال على نسيان رومانيا

يرفض مدرب الهلال السعودي “رازفان لوشيسكو” العودة إلى مسقط رأسه في رومانيا خلال فترة توقف النشاط الرياضي، مفضلاً البقاء في السعودية بفضل الإجراءات الوقائية التي تطبقها الحكومة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا منذ بداية الأزمة.

تميز الحكومة السعودية في إدارة أزمة كورونا دفع جميع أجانب الهلال لتفضيل البقاء في البلاد، خاصةً لاعب الوسط البيروفي “آندري كاريلو” الذي يرى أن الفيروس انتشر أكثر خارج السعودية منذ منتصف شهر مارس الماضي.

واتفق لوشيسكو وكاريلو مع جميع أجانب الهلال على البقاء في السعودية وعدم المغادرة، وتحضير أنفسهم للمرحلة القادمة من مسيرة الفريق حال تم استئناف الموسم.

ويتمتع نجوم الهلال والمدير الفني للفريق بحجوزات خاصة لهم، يستطيعون الاستفادة منها متى رغبوا في استخدامها، حسب تأكيد من صحيفة الرياضية السعودية، لكنهم يفضلون البقاء في البلاد.

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وأضاف نفس المصدر “لوشيسكو (مدرب باوك اليوناني السابق) وكاريلو (نجم منتخب بيرو) يشعران بارتياح كبير في السعودية بسبب الإجراءات الإحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي شجعهما للبقاء”.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط واضحة عن النصر ثاني الترتيب، قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

ويوصي العديد من خبراء كرة القدم السعودية بأهمية استئناف النشاط الرياضي من دون جمهور عقب انتهاء شهر رمضان المعظم، وهذا ما ناشد به أسطورة الهلال “محمد الدعيع” في حوار صحفي سابق مع جريدة الرياضية السعودية، قائلاً “من الظلم منح اللقب للهلال” (لقراءة الحوار كاملاً اضغط هنا).