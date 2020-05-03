إدواردو يرحل عن الهلال بمبلغ معقول بفضل قانون بوسمان

اتفق صانع ألعاب الهلال “كارلوس إدواردو” مع إدارة كورنثيانز البرازيلي للانتقال إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد استخدامه لقانون بوسمان.

ولم تُفاتح إدارة الهلال وكيل أعمال اللاعب في أمر تجديد العقد الذي سينتهي مع مطلع شهر يوليو 2020، ما دفعه نحو دراسة العروض المُقدمة له وفق قانون بوسمان.

ويُتيح قانون بوسمان فرصة تفاوض اللاعبين مع أندية جديدة دون الرجوع للأندية الحالية لهم في آخر 6 أشهر من العقد (المزيد من التفاصيل عن قانون بوسمان اضغط هنا).

وقالت صحيفة الشروق الأوسط السعودية “كورنثيانز بات على مقربة من الفوز بتوقيع كارلوس إدواردو خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعقد مدته 3 مواسم مقابل 4.5 مليون يورو”.

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ويشارك كارلوس إدواردو كأساسي مع الهلال منذ عام 2015 عندما أنهى إعارته من بورتو البرتغالي لنادي نيس الفرنسي بموسم 2015/2014.

ويُعد إدواردو أحد أنجح اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث سجل 53 هدفًا في 93 مباراة، وقاد الفريق الأزرق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا ريدز الياباني.

ورغم تألق صاحب الـ 30 عامًا مع نيس ثم الهلال، إلا أنه لم يحصل على أي فرصة للعب مع منتخب البرازيل الأول حتى الآن.

وسبق لكارلوس إدواردو تمثيل ثلاثة أندية برازيلية في مستهل مشواره الكروي هم “إيتوانو وفلومينينسي وجريميو”.