الاهلي يُعلن موقفه من إلغاء الموسم في 6 بنود

أكدت إدارة النادي الاهلي على ضرورة استكمال الدوري المصري الممتاز عن موسم 2020/2019، رغم إمكانية إلغاء الموسم وإعلان تتويجه قبل انتهاءه بـ 17 جولة، نظرًا لتصدره بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني.

وأصدرت إدارة الاهلي بيانًا رسميًا، مساء اليوم السبت، للرد على مطالبة 8 أندية بإلغاء الموسم الكروي، يقودهم نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

وقالت إدارة الأهلي “يرى النادي الأهلي ضرورة العمل على استكمال الموسم الكروي 2020/2019 في التوقيت الذي تُحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية”.

وأضاف البيان “جاء ذلك بعدما قام رئيس النادي (محمود الخطيب) بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت 2-5-2020، ولخص النادي رؤيته في عدة نقاط”.

6 بنود

البند الأول: “اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات، ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه”.

البند الثاني: “سدد النادي الأهلي، والمفترض سائر الأندية، ما يوزاي 85٪ من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي، في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية (رعاية – بث – … إلخ)، وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل الأندية على أكثر من 50٪”.

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البند الثالث: “ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء خاصةً أنه مازال هناك وقت كاف بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام المقبل، وكذا تأجيل التصفيات الأفريقية للمنتخبات، وإذا أخذنا في الاعتبار أن الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق، وماذا عن فترة التوقف من مايو إلى أكتوبر حال الإلغاء، وهناك ثلاثة أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات أفريقيا”.

البند الرابع: “إلغاء النشاط يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويُهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها سواء في التتويج أو تمثيل الكرة المصرية في البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات، ولعل أكبر دوريات العالم (إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا) لازالت تتمسك باستئناف النشاط للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية، حتى الدوريات الأوروبية التي تم إلغاءها كان هناك حرصًا على حقوق الأندية ومواقفها القانونية مثلما جرى في فرنسا وهولندا وبلجيكا”.

رؤية الدولة

البند الخامس: “إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة”.

البند السادس: الدولة بكافة مؤسساتها تبذل أقصى ما لديها للوصول إلى المعادلة الصعبة ما بين العودة الآمنة واستئناف النشاط والحفاظ على سلامة المواطنين من جانب ودوران عجلة الإنتاج من جانب آخر وهو ما تسعى إليه معظم دول العالم”.

ختمت إدارة الأهلي بيانها قائلة “يُجدد النادي تأكيده على ضرورة العمل مع أجل استئناف النشاط الرياضي وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كافة جوانبه وهي الأقدر للحفاظ على سلامة الجميع”.