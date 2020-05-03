أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق مع إدينسون كافاني

توصلت إدارة نادي أتليتكو مدريد لاتفاق نهائي مع المهاجم “إدينسون كافاني” من أجل الانتقال إلى العاصمة الإسبانية، بداية من الميركاتو الصيفي.
وسيكون النجم الأوروجوياني خارج عقده في العاصمة الفرنسية مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يترك النادي بعد سبعة مواسم في حديقة الأمراء.
وارتبط فريق “دييجو سيميوني” بخطوة ضمه في يناير الماضي، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق مع بايرس، الذي فضل تركه يرحل بالمجان في النهاية.
وتزعم تقارير من صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن النادي أنهى الاتفاق بتقديم عرض لمدة عامين، لصاحب الـ33 عامًا براتب سنوي قدره 6 ملايين يورو، من أجل الحصول على الصفقة التي تنافس عليها عدة أندية في أوروبا.
وسبق وصرح كافاني بأن خطوة اللعب تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ستكون تحديًا كبيرًا بالنسبة له، ملمحًا إلى انتقاله إلى أتليتكو مدريد خلال الفترة القادمة.
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