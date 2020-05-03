ريال بيتيس قريب من ضم بيدرو من تشيلسي ودافيد سيلفا من مانشستر سيتي

تفاوضت إدارة ريال بيتيس من أجل التوقيع مع مهاجم تشيلسي “بيدرو رودريجيز” ، كما تأمل في عقد صفقة مع صانع ألعاب مانشستر سيتي “دافيد سيلفا”، الذي سيكون متاحًا بالمجان.

تم توضيح التفاصيل من قبل صحيفة “سبورت” ، الذين قالوا إن كلا الاتفاقين سيمثلان انقلابًا كبيرًا للنادي الأندلسي، الذي يتخذ من إشبيلية مقرا له، لكنهما يرغبان في إجراء المزيد من التعاقدات كإشارة إلى طموحهما خلال الموسم القادم.

لفت بيتيس الأنظار الصيف الماضي من خلال التعاقد مع نجم منتخب فرنسا الدولي وقائد ليون “نبيل فقير” بينما جذبوا لاعبين مثل مارك بارترا وجيوفاني لو سيلسو وسيرجيو كاناليس في أسواق الانتقالات الأخيرة.

وانتقل بيدرو الدولي الإسباني السابق إلى غرب لندن ليلعب بقميص تشيلسي في صيف عام 2015 من برشلونة، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في النادي تحت قيادة المدرب “أنطونيو كونتي”، إلى جانب ألقاب كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

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وعلى الجانب الآخر أعلن مانشستر سيتي عن رحيل قائده “دافيد سيلفا”، وهو أيضًا هدف لبيتيس، مع بقاء صانع الألعاب لمدة عشر سنوات في ملعب الاتحاد، كأحد أساطير السيتي التاريخيين.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في 423 مباراة مع السكاي بلو ، وسجل 73 هدفًا، وقدم 134 تمريرة حاسمة، وتوج بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انضمامه من فالنسيا في عام 2010، لكن عقده ينتهي في الميركاتو الصيفي.

وفي الموسم الحالي سجل سيلفا ثلاثة أهداف وقدم ثمانية تمريرات حاسمة، لفريق بيب جوارديولا من خلال 28 مباراة، وأفاد موقع “كالتشيو مركاتو” الإيطالي مؤخرًا أن ميلان ينظر إليه على أنه قائد ذو خبرة ليحل محل السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش”.