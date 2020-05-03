إيمري: نيمار سيتفوق على ميسي ورونالدو

رأى أوناي إيمري أن نيمار لديه قدرة التفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وأن يصبح أفضل لاعب في العالم.



وكان إيمري مدرب باريس سان جيرمان سابقاً، قد أشرف على نيمار في أول موسم له في فرنسا بعد انتقاله مقابل 222 مليون يورو من برشلونة عام 2017.



وكشف المدرب الإسباني الذي غادر باريس سان جيرمان في عام 2018 وانتقل إلى أرسنال قبل إقالته عام 2019، أنه أحب تجربته مع نيمار ولا يزال يؤمن بقدرة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على أن يصبح الأفضل عالمياً.



وقال إيمري في مقابلة مع الوكالة الإسبانية ومدرب غرناطة دييغو مارتينيز، الذي كان مساعده في إشبيلية، "لقد قضيت معه سنة رائعة".



وأضاف: "لقد تعلمت الكثير من مشاهدة ردود أفعاله في كل جلسة تدريبية وفي المباريات".



وتابع: "نيمار يملك الموهبة بالإضافة لديه القدرة على التنفيذ".



وأردف: "أعتقد أنه يملك الفرصة للتفوق على ميسي وكريستيانو رونالدو وأن يكون أفضل لاعب في العالم، ولديه الوقت للقيام بذلك".



وفاز نيمار بستة ألقاب في مواسمه الثلاثة في باريس سان جيرمان بما في ذلك لقب الدوري ثلاث مرات.



وقاد نيمار باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل أن يؤدي وباء كورونا إلى إيقاف الأنشطة.



وسجل نيمار 69 هدفا في 80 مباراة مع سان جيرمان.



المصدر: بي إن سبورت