رياضة | ميلان يتقدم بعرض 'هزيل' لضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يتقدم بعرض 'هزيل' لضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم، عن محاولة نادي ميلان الإيطالي ضم أحد نجوم ريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن ميلان يرصد مبلغ 35 مليون يورو، للتعاقد مع المهاجم الصربي "لوكا يوفيتش" في الميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت الشبكة، أن نادي ميلان يسعى لجعل يوفيتش المهاجم الأول للفريق في المستقبل، وتكوين شراكة بينه وبين الجناح الكرواتي "أنتي ريبيتش" المعار من إنتراخت فرانكفورت الألماني.

ويعمل ميلان على شراء عقد ريبيتش بشكل نهائي خلال الموسم القادم، بعد المستوى الكبير الذي قدمه في إعارته مع ميلان.

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على الجانب الآخر، أشارت التقارير لرغبه ريال مدريد في الحصول على مبلغ 60 مليون يورو لبيع يوفيتش، وهو المبلغ الذي اشترى به اللاعب من فرانكفورت العام الماضي.

ولم يقدم يوفيتش أوراق اعتماده كمهاجم يليق بريال مدريد هذا الموسم، حيث شارك في 24 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.