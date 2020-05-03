رياضة | الأهلى يدرس التحرك لضم «سيرينو»

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلى يدرس التحرك لضم «سيرينو» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولوا الكرة بنادي الأهلي، التحرك لمخاطبة صن داونز الجنوب إفريقي في الفترة المقبلة، للتعاقد مع الأوروجوياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم السبت، عن رغبة مسئولي النادي الأهلي في التفاوض مع إدارة صن داونز الجنوب أفريقي لبحث التعاقد مع المهاجم الأوروجويانى سيرينو.

Advertisements

وأضافت التقارير أن إدارة الأهلي تدرس مخاطبة مسئولي صن داونز، للتعرف بشكل مبدئي على مطالب صن داونز من الناحية المادية لبيع سيرينو.

وارتبط اسم الأوروجويانى في الآونة الأخيرة بنادى الأهلى، حيث شهدت فترة توقف الدوريات اتصالات من جانب الأحمر لبحث إمكانية ضم اللاعب، دون أن يرسل النادى فاكسا رسميا حتى هذه اللحظة.

