رياضة | فايلر يحسم مصير بديل رمضان صبحي في الأهلي بعد انتهاء إعارته

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير بديل رمضان صبحي في الأهلي بعد انتهاء إعارته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى بعودة محمد شريف، جناح الفريق المعار لـ إنبى عقب انتهاء إعارته للفريق البترولى، رافضا فكرة تجديد إعارته.

وكان محمد شريف قد تلقى عرضا من أحد الأندية السعودية وآخر من نادى إماراتى للرحيل لأحدهما بداية من الموسم المقبل، إلا أن فايلر رفض رحيله.

Advertisements

ويصر السويسري على بقاء شريف فى ظل الرحيل المتوقع لـ رمضان صبحى نجم هجوم الفريق لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزى، عقب انتهاء فترة إعارته لـ الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

ويبحث فايلر قائمة ببعض اللاعبين الأجانب والمحليين المرشحين للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يستغل المدرب السويسري فترة تجميد النشاط الحالية .