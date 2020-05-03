رياضة | حسم الأمر.. كافاني في الطريق إلى مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسم الأمر.. كافاني في الطريق إلى مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد كافاني (33 عامًا) مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ليصبح رحيله في نهاية الموسم قرارًا خاصًا به وحده.

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وكان كافاني قريبا في يناير الماضي من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد، لكن نادي العاصمة الإسبانية فشل في التوصل لاتفاق مع سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ما زال مصمما على ضم كافاني لصفوف الروخيبلانكوس.

ووفقًا للتقارير الواردة من إيطاليا، فإن أتلتيكو مدريد هو الأقرب لضم كافاني، حيث قدم له عرضًا بالفعل يمتد لمدة موسمين، مقابل 12 مليون يورو كل موسم.