رياضة | الزمالك يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف نادي الزمالك بشرى سارة إلى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق والمعار إلى صفوف نادي سموحة.

وانتقل أحمد فتوح إلى صفوف نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف الزمالك.

واستقر مسئولو الزمالك على عودة أحمد فتوح مرة أخرى إلى صفوف الفريق عقب انتهاء إعارته مع سموحة في نهاية الموسم.

وتواصل مسئولو الأبيض بالفعل مع فتوح خلال الساعات الماضية وأبلغوه بقرار العودة إلى الفريق مرة أخرى عقب انتهاء إعارته مع سموحة بسبب المستوى المميز الذي قدمه.