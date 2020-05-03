رياضة | العرض الأخير.. أتلتيكو مدريد يُلاحق نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر العرض الأخير.. أتلتيكو مدريد يُلاحق نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن أتلتيكو مدريد الإسباني سيحاول مرة أخري الحصول على خدمات الأوروجواياني إديسون كافاني مهاجم باريس سان جيمران الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد كافاني مع باريس سان جيرمان بنهاية يونيو المقبل، وتشير التوقعات بشكل كبير إلى رحيله عن الفريق، بعد أن قضى سبعة مواسم في باريس.

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وكان أتلتيكو مدريد، الذي يدربه المدير الفني دييجو سيميوني، قد اقترب من ضم الأوروجوياني الدولي كافاني في يناير الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع سان جيرمان.

وأشار موقع "فوتبول إسبانيا" اليوم السبت إلى أن أتلتيكو مدريد لا يزال على رأس المرشحين لضم اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، وذلك استعدادا لموسم 2020 / 2021 .

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بموقعها على الإنترنت اليوم أن أتلتيكو مستعد للتقدم بعرض لضم كافاني لمدة عامين، على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ ستة ملايين يورو.