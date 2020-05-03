رياضة | مسعود أوزيل يتبرع بــ80 ألف إسترليني لدعم تقديم الطعام في رمضان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر مسعود أوزيل يتبرع بــ80 ألف إسترليني لدعم تقديم الطعام في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إخباري اليوم السبت، عن تبرع الألماني مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بمبلغ 80 ألف جنيه إسترليني للهلال الأحمر التركي، لدعم تقديم الطعام والمساعدات خلال شهر رمضان.

ويأتي تبرع أوزيل رغم أنه واجه انتقادات في أبريل (نيسان) الماضي إثر عدم الموافقة على مساعي آرسنال لتقليص رواتب اللاعبين بنسبة 5ر12% في ظل الأزمة الحالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية أن أوزيل تتبرع بالمبلغ للمساعدة في تقديم وجبات الإفطار في رمضان لنحو 16 ألف مسلم في تركيا وسورية.

وقال كريم كينيك، رئيس الهلال الأحمر التركي، في تصريحات لصحيفة صباح التركية: "في الهلال الأحمر، نحن ندعم المحتاجين على مدار 365 يوما في العام. وبالطبع نحقق ذلك عبر التبرعات من أصدقاء الخير الذين يتابعون عملنا".