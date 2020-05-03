رياضة | الأهلى يستفسر عن سعر نجم صن داونز من جديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلى يستفسر عن سعر نجم صن داونز من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤلو النادى الأهلى، مراسلة نادي صن داونز الجنوب إفريقى خلال الأيام المقبلة، للتواصل لوجود حل لضم الأوروجويانى سيرينو.

ويرغب الاندي الأهلي، ان يعرف بشكل مبدئى على مطالب الفريق الجنوب إفريقي من حيث القيمة المالية للتخلي عن سيرينو.

وارتبط اسم سيرينو بالنادى الأهلى خلال الفترة الماضية، والتى شهدت اتصالات من جانب الأهلى لبحث إمكانية ضم اللاعب، دون أن يرسل النادى فاكسا رسميا حتى هذه اللحظة.