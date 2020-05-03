رياضة | من أجل تدعيم صفوفه.. ميلان يقدم عرضه الأول منبوذ ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر من أجل تدعيم صفوفه.. ميلان يقدم عرضه الأول منبوذ ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعي نادي إي سي ميلان الإيطالي إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويضع الروسونيري عينه على أحد نجوم ريال مدريد للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.
وقال صحيفة سبورت ميدياست الإيطالية أن ميلان قدم عرضًا تبلغ قيمته 35 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات النجم الصربي البالغ من العمر 22 عاماً في الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ريال مدريد لا ينوي التخلي عن يوفيتش الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق، حيث أن إدارة الملكي مازالت مؤمنة بقدرات النجم الصربي.
وكان يوفيتش انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو وأن النجم الصربي خاض مع الملكي 24 مباراة حتى الآن وسجل هدفين وصنع مثلهما قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.