رياضة | الوداد يغلق الطريق أمام الأهلي الزمالك ويتوصل لاتفاق مع نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الوداد يغلق الطريق أمام الأهلي الزمالك ويتوصل لاتفاق مع نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افادت تقارير صحفية مغربية، بأن توصل نادي الوداد المغربي لاتفاق نهائي لتجديد عقد نجم الفريق محمد الناهيري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ارتبط اسم محمد الناهيري بعرض من قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت التقارير إن نادي الوداد من الممكن ان يخسر جهود ثنائي الفريق أمين التيغزوي ومحمد الناهيري حيث تنتهي عقودهما في يونيو المقبل إلا أن إدارة الوداد اقتربت من تجديد عقد الناهيري لمدة 3 سنوات قادمة.

ومن جانبه فلم يناقش مسؤولو الوداد ملف تجديد عقد اللاعب أمين تيغزوي، وهو ما يؤشر باقتراب رحيله عن النادي المغربي نهاية الموسم الجاري.