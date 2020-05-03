رياضة | لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم نجم صن دوانز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم نجم صن دوانز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لضمه إلى الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "نعم الأهلي استفسر وسأل عن سيرنو أكثر من مرة".

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وأضاف: " هل الأهلي أخذ قرارا نهائيا بشأن ضم سيرينو؟ لا لم يأخذ قرارا نهائيا حتى الآن، لكن سؤال الأهلي يعني اهتمامه بضم اللاعب".

وتابع:" المفاوضات دائما لا تنتهي دائما من أول رد، ويكون هناك رد واثنان وثلاثة وأربعة.