الامارات | شباب الأهلي يفاوض البرازيلي إدواردو

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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يفاوض البرازيلي إدواردو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت إدارة نادي شباب الأهلي في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، للانضمام إلى «فرسان دبي» بداية من الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن إدواردو يحق له التعاقد مع أي فريق، خصوصاً أنه فترة الستة أشهر مع نادي الهلال انتهت، لافتة إلى أنه بالتواصل مع إدارة «الزعيم»، لم يحسم النادي مصير اللاعب البرازيلي من الاستمرار مع الفريق من عدمه.
يذكر أن إدواردو انضم إلى الهلال في 2015، وحقق معه سبع بطولات.
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