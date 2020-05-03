الامارات | فوزي فايز: أتعلم فنون الطبخ في رمضان.. وأشرف على تدريس أبنائي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق خورفكان لكرة القدم المعار من فريق الشارقة، فوزي فايز: «إن شهر رمضان المبارك يعدّ دائماً فرصة للشخص لاكتساب مزيد من المهارات في حياته الشخصية، وإنه خلال الشهر الفضيل الذي يأتي مختلفاً بسبب تفشي وباء فيروس (كورونا)، وتوقف النشاط الرياضي، فقد تعلم بعضاً من فنون الطبخ، كما أنه يشرف على العملية التعليمية لأبنائه عبر (التعليم عن بُعد)». «الإمارات اليوم» أجرت مع فوزي فايز الحوار التالي:
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