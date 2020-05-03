الامارات | 10 صفقات ستستفيد من أزمة «كورونا» لإتمامها

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صفقات ستستفيد من أزمة «كورونا» لإتمامها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبّب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شلل تام للرياضة، وعلى رأسها كرة القدم في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، ومن المتوقع أن تكون الانتقالات الصيفية المقبلة من بين الجوانب المرتبطة بكرة القدم، التي ستعاني بسبب التراجع الكبير المتوقع في حركة انتقالات اللاعبين، بجانب الهبوط الكبير في القيم السوقية لأغلبهم.

وهذا أمر طبيعي نتيجة الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تسبّب فيها الفيروس نتيجة توقف النشاط، بينما في المقابل تبرز 10 صفقات للاعبين نجوم قد تجد طريقها إلى النهاية السعيدة، بعد أن راوحت مكانها لفترة من الزمن، وستراهن على آثار «كورونا» من أجل الحسم فيها خلال الميركاتو المقبل، تستعرضها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news