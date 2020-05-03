الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوليفيرا

علق لاعب فريق الجزيرة والوصل السابق، مهاجم أتلتيكو مينيرو البرازيلي الحالي، ريكاردو أوليفيرا، على صورة أرشيفية له نشرها الحساب الرسمي لنادي الجزيرة على «إنستغرام»، وقال اللاعب في التعليقات: «أنا فخور جداً لأني جزء من قصة هذا النادي، شكراً جزراوي».

دورة

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أعلن المدرب جمال الحساني، المحاضر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إقامة محاضرة عبر تطبيق «زووم» حول كيفية تغلب مدرب كرة القدم على فيروس كورونا، من خلال التواصل مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، والتعرف إلى آلية أداء اللاعبين والتخطيط السليم للفترة المقبلة.

مسابقة

أطلق نادي شباب الأهلي مسابقة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، بعرض معلومات عن أحد لاعبي الفريق الأول في «فرسان دبي»، على أن يتم منح الفائز الذي يتمكن من معرفة هوية اللاعب، هدية قيمة تضم مجموعة من منتجات تحمل شعار النادي.

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