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الامارات | الدنمارك تأمل في استئناف دوري كرة القدم 29 الجاري

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كوبنهاغن - أ ف ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأمل رابطة كرة القدم بالدنمارك في استئناف موسم دوري «سوبرليغا» 29 الجاري، وفق شروط وإجراءات يخضع خلالها كل المعنيين لاختبار فيروس «» المستجد.

وقال كلاوس تومسن، رئيس الرابطة (ديفيجون فورينيغن)، التي تضم أندية الدرجات المتقدمة في الدنمارك فى بيان له: «لقد قلنا دائماً إنه في غاية الأهمية إنهاء الموسم الحالي، ولكن فقط إذا كان يمكن القيام بذلك بطريقة منطقية، لا تضع النظام الصحي على المحك».

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وأضاف: «كل المشاركين من لاعبين ومدربين، وكل أفراد أجهزة الفرق، سيخضعون لاختبار (كوفيد-19) قبل انطلاق المرحلة الأولى، وبشكل مستمر خلال بقية الموسم». ويحتل فريق ميدتيلاند بطل عام 2018، صدارة دوري «سوبرليغا»، المكون من 14 فريقاً برصيد 62 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن ملاحقه كوبنهاغن.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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