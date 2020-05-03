الامارات | الدنمارك تأمل في استئناف دوري كرة القدم 29 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تأمل في استئناف دوري كرة القدم 29 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأمل رابطة كرة القدم بالدنمارك في استئناف موسم دوري «سوبرليغا» 29 الجاري، وفق شروط وإجراءات يخضع خلالها كل المعنيين لاختبار فيروس «كورونا» المستجد.

وقال كلاوس تومسن، رئيس الرابطة (ديفيجون فورينيغن)، التي تضم أندية الدرجات المتقدمة في الدنمارك فى بيان له: «لقد قلنا دائماً إنه في غاية الأهمية إنهاء الموسم الحالي، ولكن فقط إذا كان يمكن القيام بذلك بطريقة منطقية، لا تضع النظام الصحي على المحك».

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وأضاف: «كل المشاركين من لاعبين ومدربين، وكل أفراد أجهزة الفرق، سيخضعون لاختبار (كوفيد-19) قبل انطلاق المرحلة الأولى، وبشكل مستمر خلال بقية الموسم». ويحتل فريق ميدتيلاند بطل عام 2018، صدارة دوري «سوبرليغا»، المكون من 14 فريقاً برصيد 62 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن ملاحقه كوبنهاغن.

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