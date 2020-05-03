شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم زياش عن اختياره الانضمام لصفوف تشيلسي: «حلم الطفولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المغربي حكيم زياش، نجم نادي إياكس الهولندي، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، موضحًا أن اللعب في صفوف «البلوز» بمثابة حلم من أحلام طفولته.

وتحدث زياش، في تصريحات لمجلة «فوتبول» الهولندية ونقلها موقع «le360»، عن مستقبله في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيقه لحلم الطفولة بانضمامه إلى الفريق اللندني، الذي كان يتابع مبارياته وهو صغير السن في هولندا التي نشأ فيها، قبل أن يصبح واحداً من نجوم الفريق، بعدما تسابقت أندية كبيرة على ضمه.

وقال حكيم زياش: «في صغري لطالما حلمت، كنت أتابع مباريات تشلسي، وأرسنال ومانشستر يونايتد، وأتابع أيضاً لاعبين من أمثال ديديه دورجبا، وتيري هنري، ودنيس بيركامب، وديفيد بيكهام. لقد كنت دوماً معجباً بلاعبي الدوري الإنجليزي، الذين يمتلكون إمكانيات فنية كبيرة، ويفكرون بطريقة جيدة داخل الملعب».

وبخصوص مدرب نادي تشلسي، الإنجليزي فرانك لامبارد تحدث حكيم زياش، وأكد بأنه ارتاح مع المسؤول الأول عن الجهاز التدريبي لـ«البلوز» في أول مكالمة هاتفية جمعته به، وهو ذات الشعور الذي وجده مع مسؤولي الفريق اللندني، الذين قاموا بكل مجهوداتهم من أجل الظفر بصفقة اللاعب المغربي، وهو الأمر الذي جعله لا يتردد في التوقيع رفقتهم، رغم كثرة العروض التي توصل بها.

وختم النجم حكيم زياش مهاجم منتخب المغرب حديثه بقوله: «نادي تشلسي يناسبني، ومدربه فرانك لامبارد يحب اللعب الهجومي، وهذا ما أحبه أيضاً، الحديث معه كان رائعاً، وجعلني بسرعة أرتاح وساهم في حسم اختياري».

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