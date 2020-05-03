الاتحاد التونسي يقترح استكمال مباريات الدوري في ملاعب العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

اقترح الاتحاد التونسي لكرة القدم اجراء جميع المباريات المتبقية لمنافسات الدوري في ملاعب العاصمة والمناطق المحيطة بها للاستجابة الى الشروط الصحية والوقاية من فيروس كورونا المستجد. واقترح اتحاد الكرة في منشور صحي لمشروع عودة نشاط الكرة، تجميع فرق الدوري الممتاز في فنادق بالعاصمة واخضاعها الى العزل طيلة المباريات المتبقية مع التقيد بشروط صحية. وينتظر الاتحاد موقف السلطات الرسمية من امكانية عودة النشاط الكروي المعلق منذ منتصف مارس (آذار) الماضي بعد جلسة بين رئيس الاتحاد ووزير الرياضة. وذكر الاتحاد في بيان له إنه "يؤكد احترامه لكل قرارات مؤسسات الدولة وأولوياتها في سياستها العامة لمجابهة جائحة كورونا وأن الرجوع للتدريبات الفردية او الجماعية أو المباريات الرسمية يخضع لترخيص مسبق من مؤسسات الدولة". ومن بين مقترحات الاتحاد استئناف التدريبات في مرحلة اولى داخل مجموعات مصغرة وإجراء المباريات في ملاعب العاصمة والمناطق القريبة منها من دون حضور الجماهير وإجراء التحاليل الطبية للاعبين بشكل دوري. وتبقت 10 جولات على نهاية الموسم الحالي حيث يتصدر الترجي جدول الترتيب بـ44 نقطة.

