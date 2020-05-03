شكرا لقرائتكم رضا سيكا: الأهلى كان بيعمل فرح لما يتعادل معانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأشار سيكا في تصريحات تلفزيونية أن ربط فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6-1 في تواجده بتجاهل فترة تواجده مع القلعة البيضاء لا أساس له.

وقال مدافع الأبيض السابق: "الحديث عن وجودي في مباراة الـ6-1 هو مبرر لجماهير الأهلي فقط للحديث عني، لكن أعتقد أن الجميع يتذكر أن الأهلي عندما كان يتعادل مع الإسماعيلي قبلها وأثناء وجودي مع الدراويش لسنوات طويلة فإن الأفراح تقام لمجرد العودة بتعادل".

واختتم: "مباراة الـ6-1 كانت تحصيل حاصل والزمالك نجح بعدها في الفوز بكأس مصر، ثم توجنا بسبع بطولات في موسم واحد".