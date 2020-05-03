شكرا لقرائتكم يامن بن ذكرى: معلول أقوى محترف في مصر وعبد الواحد "صاحب واجب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال التونسى يامن بن ذكرى، لاعب الزمالك السابق إن مواطنه على معلول ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من أقوى المحترفين في مصر.

أعرب بن ذكرى، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "اون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق عن سعاته بتجربته مع الفريق الأبيض، لافتا أن كاجودا هو من طلب ضمه، لكن علاقته كانت جيدة مع هنري ميشيل ومحمود سعد.

أضاف :" التأقم مع فريق الزمالك لم يكن سهل بسبب طريقة اللعب التي كنت اتبعها قبل قدومي إلى مصر والاصابة كات فارقة في علاقتي مع الزمالك، بعدما تعرضت لقطع في الرباط الخارجي للغضروف وكانت فترة صعبة للغاية".

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وتابع:" أكثر لاعب وقف بجواري هو عبد الواحد السيد خلال فترة اصابتي مع الزمالك، فكان يصطحنبي بسيارته يوميا إلى الطبيب موضحا أن ما صرح به رود كرول مدرب الزمالك في وقت سابق، بأنه مدافع جيد لكن يعيبه البطء ساهم في عودته لمنتخب تونس والاحتراف بالدوري الفرنسي.

وأشار إلى أن ما قاله كرول في وقت سابق اعطاه شحنه كبيرة من الحماس كانت سببا في تقديم افضل ما لديه ليعود إلى منتخب تونس ويخوض تجربة احتراف في فرنسا.

وعن مواجهات الزمالك أمام الأهلي، أكد أنا لعب مع العديد من نجوم الزمالك في تلك الفترة، لافتا أنه كان يعمل حساب لفلافيو لاعب الأهلي وأيضا محمد أبو تريكة خلال مباريات القمة.