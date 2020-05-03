شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: قرار إلغاء الدورى ليس بيد اتحاد الكرة وصراع الأندية "وهمى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي إبراهيم فايق، ان وزارة الشباب والرياضة واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ليسوا هم اصحاب قرار عودة الدوري الممتاز او الغائه. أضاف ابراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "اون تايم سبورتس 2":" صراع الأندية علي عودة الدوري أو إلغاءه في الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا، يعتبر صراع وهمي لأن اتحاد الكرة والأندية ليسوا أصحاب القرار". وأضاف:" الأندية التي ترغب في الغاء الدوري تنقسم لفئتين، الأولي تعاني من شبح الهبوط وترغب في الإلغاء للهروب من الهبوط، والفئة الثانية أندية ترغب في إلغاء الدوري لعدم سداد باقي مستحقات لاعبيها. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم فايق: قرار إلغاء الدورى ليس بيد اتحاد الكرة وصراع الأندية "وهمى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.