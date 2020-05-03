شكرا لقرائتكم وزير الشباب الرياضة: لا نية للتجديد للجنة الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ما يثار حول التجديد للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ليس له أساس من الصحة.

أضاف صبحي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" اللجنة الحالية التي تدير اتحاد الكرة هي معينة، ومدة عملها تنتهي مع انتهاء مدة عملها، وبعدها يحدث انتخابات.

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وأضاف:" ليس هناك نية للتجديد للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لعام اخر بعد انتهاء عملها، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هو المنوط به هذا الأمر.

أوضح وزير الرياضة أن ملف عودة النشاط مطروح على طاولة مجلس الوزراء للنقاش واصدار القرار الأنسب مشيرا إلى أنه اجتمع عمرو الجناني لبحث سيناريو عودة النشاط لكن الأمر يحتاج لموافقة من مجلس الوزراء بعد الاطلاع على كافة الأمور الخاصة بالصحة.