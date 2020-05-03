شكرا لقرائتكم سيف زاهر: مفاوضات مع مصطفي عبده للترشح على مقعد نائب اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى سيف زاهر، في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1 on time sport، أن هناك مفاوضات مع مصطفي عبده نجم الأهلى السابق للترشح على مقعد نائب اتحاد الكرة .

وأضاف سيف زاهر، أن هناك مقربين بدوأ في اقناع مصطفي عبده ، بضرورة الترشح في انتخابات الجبلاية القادمة خصوصا على مقعد نائب الرئيس.

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وتابع زاهر ، أن هناك عدد من الأسماء أعلنوا بشكل مبدئى موافقتهم على الترشح على منصب نائب رئيس اتحاد الكرة ، منهم أيمن يونس و خالد لطيف نجما نادى الزمالك وكذلك محمود الشامي رئيس بلدية المحلية