شكرا لقرائتكم طارق يحيى: عمر جابر لم يرفض العودة للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي طارق يحيى أنه تواصل مع عمر جابر لاعب الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالي ، للتوقف على حقيقة رفضه العودة للزمالك في الانتقالات الصيفية القادمة ، ورغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي.
قال يحيى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: أن عمر قال قال لي أن الزمالك بيتي وأتمنى العودة إليه في أي وقت ولكن أرتبط بعقد مع بيراميدز يتبقى فيه موسمين.
شدد على أن اللاعب نقل له أن الزمالك لم يتفاوض للتعاقد معي حتى الآن ولا يمانع في العودة للقلعة البيضاء لأنه بيته.
استغرب يحيى من محاولة البعض إحداث فتنة بين عمر جابر والزمالك بالتأكيد على أن اللاعب يرفض اللاعب، مؤكدا أن الزمالك يضع استراتيجة في تعاقداته الصيفية بشأن أسعار الصفقات للك لم يقدم على التعاقد مع أي لاعب حتى الآن.
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