شكرا لقرائتكم تأجيل الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تأجيل الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي 2021.
وفي اجتماع عن بعد أقامه رئيس مجلس الإدارة تقرر تأجيل الدورة على أن تقوم اللجان المعنية بتحديد الموعد الجديد لها مع مراعاة الارتباطات الدولية في عام 2022.
وكانت آخر نسخة أقيمت للدورة في عام 2017 بباكو الأذربيجانية من الثاني عشر من شهر مايو آنذاك إلى الثاني والعشرين من الشهر نفسه.
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