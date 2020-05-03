3 إصابات بالفيروس في كولن تعقد حسابات استئناف «البوندسليجا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت آمال استئناف الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، المعلق منذ مارس /‏آذار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لصفعة كبيرة بعد إعلان نادي كولن الجمعة إصابة ثلاثة من أفراده.

وأشار كولن إلى أنه سيضع المصابين بحجر صحي لمدة 14 يوماً، مشيراً في بيان على موقعه الرسمي «خضع كامل فريق كولن وجهازه التدريبي مع موظفيه لاختبارات كوفيد-19. جاءت نتيجة ثلاثة أشخاص إيجابية، وجميعهم دون أعراض» رافضاً الكشف عن أسمائهم.

تابع: «بعد تقييم الحالات من قبل الهيئات الصحية المسؤولة، سيدخل الأشخاص الثلاثة المصابون في عزل صحي لمدة 14 يوما في منازلهم».وبرغم ذلك، أعلن النادي أنه سيواصل تمارينه تمهيداً لاستئناف مباريات الدوري.وبحسب صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار، فإن المصابين هم لاعبان ومعالج فيزيائي.