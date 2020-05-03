شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش كاد يعتزل في 2010 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ديوكوفيتش كاد يعتزل في 2010 تاريخ النشر: 03/05/2020 استمع كشف الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً أنه كاد يعتزل التنس عام 2010. كان ديوكوفيتش مصنفا ثالثاً عالمياً آنذاك بعد رفعه لقب أول بطولة كبرى في أستراليا عام 2008،لكن «نولي» مُني بخسارة صادمة في ربع نهائي رولان جاروس 2010، عندما أهدر تقدمه بمجموعتين أمام النمساوي يورجن ملتسر.

وقال ديوكوفيتش:«كانت الخسارة صعبة كثيراً علي من الناحية النفسية.. بكيت كثيراً بعد خروجي. كانت لحظة سيئة، أردت اعتزال التنس لأن الدنيا أصبحت سوداء في عيني».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديوكوفيتش كاد يعتزل في 2010 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.