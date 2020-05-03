السباحة تستأنف نشاطها في الأحواض 15 يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

يواصل منتخب الإمارات للسباحة تدريباته يومياً عن بعد عبر الاتصال المرئي، استعداداً للمشاركة في البطولات الخارجية القادمة، وأبرزها بطولة العالم التي تستضيفها أبوظبي في ديسمبر المقبل وبطولة آسيا التي ستقام ضمن دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة المزمعة في الصين خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبلين، فيما تقرر أن يعود اللاعبون واللاعبات لممارسة اللعبة في أحواض السباحة اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، كما أوضح جمعة البلوشي، نائب رئيس اتحاد السباحة رئيس لجنة المنتخبات، وكشف أن 14 سباحاً و3 سباحات يشاركون في التدريبات التي تتم بشكل يومي من خلال برنامج خاص وضعه الجهاز الفني، ووفر الاتحاد أجهزة ووسائل مساعدة تم توزيعها على اللاعبين في بيوتهم لغرض التدريب عن بعد.

وأضاف: سيدخل المنتخب المرحلة الثانية من الإعداد اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، حيث المتوقع أن تتحسن الأمور الصحية ويعود اللاعبون واللاعبات من جديد إلى التدريبات في المسبح وفقا لإجراءات واشتراطات وقائية صارمة توفر السلامة للاعبين واللاعبات، وسنحرص على حصول كل لاعب على 11 وحدة تدريبية أسبوعيا، من أجل تعويض أي هبوط في المستوى الفني لدى اللاعبين بسبب ابتعادهم عن التدريبات في المسابح على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، وبالنسبة للموسم المقبل فسوف يستهل ببطولة كأس الإمارات المقررة في 15 سبتمبر، وفق البرمجة الموضوعة، والمشاركة فيها لكل الفئات وكل الجنسيات المقيمة بالدولة، وبعدها بطولة الإمارات الشتوية التي كانت مقررة في شهر إبريل الماضي وتم ترحيلها لشهر أكتوبر المقبل».